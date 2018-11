Minstens twee tot drie weken langer dan voorzien filerijden op de gewestweg tussen Bevere en Leupegem Heraanleg N60 in Oudenaarde duurt langer door onvoorziene problemen met afwatering Ronny De Coster

16 november 2018

15u37 8 Oudenaarde De werkzaamheden voor de vernieuwing van het wegdek van de gewestweg N60 tussen Bevere en Leupegem zullen twee tot drie weken langer duren dan voorzien. Er zijn onvoorziene problemen opgedoken met de afwatering, waardoor bijkomende ingrepen aan de rioleringen nodig zijn.

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt sinds 5 november aan een nieuw wegdek voor de N60 in Oudenaarde.

Oorspronkelijk was het alleen de bedoeling om de N60 van de spoorwegbrug tot de Scheldebrug twee lagen nieuwe asfalt te geven. “Tijdens de werkzaamhen is een ernstig probleem met de afwatering vastgesteld. Om dit op te lossen, moeten een aantal onvoorziene rioleringswerken uitgevoerd worden, vooraleer er geasfalteerd kan worden. De einddatum van de werken schuift hierdoor met twee of bij slecht weer met drie weken op”, zegt Sylvie Syryn, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.

Verkeerssituatie

De werkzaamheden worden per weghelft uitgevoerd. Momenteel werkt de aannemer op de rijrichting Ronse. “Verkeer blijft in beide richtingen mogelijk op de rijrichting Gent. De op- en afrit langs de rijrichting Ronse naar de Minderbroederstraat is afgesloten. Deze verkeerssituatie blijft aangehouden tot in de week van 26 november. In de loop van die week zal de werf wisselen van kant. Dan werkt de aannemer op de rijrichting Gent, gaat de op- en afrit naar de Minderbroederstraat langs deze kant van de N60 dicht en rijdt alle verkeer op de rijrichting Ronse”, licht Syryn de planning toe.