Minister onthult fotomuur van Sociaal Huis 21 april 2018

03u07 0 Oudenaarde In het bijzijn van Vlaams minster van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) is gisteren het Sociaal Huis Oudenaarde feestelijk geopend.

De minister onhulde er geen traditionele gedenkplaat, maar een kleurrijke fotomuur met meer dan 250 beelden. "De muur vertelt het verhaal van dit Sociaal Huis, een open huis met een ruim aanbod aan diensten, voorzieningen, hulpverlening en activiteiten die tegemoet komen aan de sociale noden van elke inwoner. Het Sociaal Huis is open voor iedereen, ongeacht leeftijd, religieuze overtuiging, capaciteiten en gezondheidstoestand. De fotomuur weerspiegelt de kleurrijkheid en diversiteit van de mensen die hier langskomen en de veelzijdigheid van diensten en activiteiten die worden aangeboden", zegt OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer.





Samenwerking stad en OCMW

In het Sociaal Huis zijn er naast de OCMW-diensten verschillende sociale partners aanwezig. "Na verloop van tijd moet dit dé site en dé referentie zijn voor elke burger van onze stad waar hij terecht kan voor eender welke sociale vraag in eender welke fase van zijn leven", vat Vercamer de missie van het Sociaal Huis samen.





Het Sociaal Huis moet ook een nieuwe en belangrijke stap zetten in de samensmelting van stad en OCMW. Doordat de samenwerking van verschillende diensten en partners in één gebouw georganiseerd zit, krijgt de burger een toegankelijke dienst- en hulpverlening. (DCRB)