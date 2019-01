Minderjarige rijdt zonder rijbewijs en onder invloed van cannabis met wagen van moeder: “Een jeugdzonde” Rechter geeft beklaagde twee weken de tijd om te bewijzen dat hij kan stoppen met druggebruik LDO

11 januari 2019

12u35 0 Oudenaarde De achttienjarige A.A. uit Oudenaarde zal zich het ritje met de wagen van zijn moeder nog lang herinneren. Het bracht hem tot in de politierechtbank, waar hij zich moest verantwoorden voor het rijden zonder licht, het niet gebruiken van de richtingaanwijzer, rijden onder invloed van cannabis en rijden zonder rijbewijs.

De jongeman begaf zich twee jaar geleden met de auto op de openbare weg om op de parking van een supermarkt een beetje te oefenen. Nog voor hij daar was, werd hij tegengehouden door de politie omdat hij zonder licht reed en zijn richtingaanwijzer niet gebruikte bij het afslaan. Bovendien bekende hij aan de agenten dat hij onder invloed was van cannabis. Aangezien hij op het moment van de overtreding minderjarig was, reed hij ook zonder geldig rijbewijs.

“Mijn cliënt was nog maar zestien en was zich niet bewust van de gevolgen van zijn daden. Het was een jeugdzonde en ondertussen probeert hij zijn cannabisgebruik te minderen”, vertelde zijn advocaat in de politierechtbank.

De procureur vroeg aan de politierechter om de man ongeschikt te verklaren om met de auto te rijden, maar zo ver kwam het voorlopig nog niet. De rechter gaf de jongeman twee weken de tijd om te bewijzen dat hij kan stoppen met zijn cannabisgebruik. Pas dan zal ze ook over de andere feiten oordelen.