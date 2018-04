Miljoen euro voor restauratie Sint-Walburgakerk KERKFABRIEK WIL MET SUBSIDIE HERSTELLINGEN UITVOEREN AAN KOOR LIEKE D'HONDT

13 april 2018

02u43 0 Oudenaarde De Sint-Walburgakerk op de Markt in Oudenaarde kan verder onder handen genomen worden. De Vlaamse regering legt 1.065.834,93 euro op tafel om het koor, het oudste deel van de kerk, te laten restaureren.

De Sint-Walburgakerk, die met haar 88 meter hoge toren en gotische bouwstijl het uitzicht van Oudenaarde mee bepaalt, kan gerestaureerd worden. De Kerkfabriek, die eigenaar is van de kerk, en de stad Oudenaarde hebben zeven jaar moeten wachten op de middelen, maar nu is het eindelijk zover. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) kent een subsidie toe van 1.065.834,93 euro, goed voor tachtig procent van de restauratiekosten. Het overige budget is voor rekening van de stad Oudenaarde. "Voor ons is het een opluchting dat we de subsidies mogen ontvangen, want Oudenaarde heeft veel historische gebouwen. Dat is een toeristische troef, maar het onderhoud en de herstellingswerken kosten veel geld", zegt schepen van Kerkfabrieken Mathieu De Cock (CD&V). Met het toegekende bedrag wil de Kerkfabriek de nodige herstellingen laten uitvoeren aan het twaalfde-eeuws koor, het oudste deel van de kerk. "Met het blote oog is het misschien moeilijk te zien, maar verschillende stukken van het koor zijn aan herstelling toe. Ook de glas-in-loodramen zijn beschadigd en moeten sowieso na verloop van tijd hersteld worden. Daarnaast is een grondige reiniging van het koor nodig", verduidelijkt De Cock. "Met de premie zal ook de stabiliteit van de hoektorens aangepakt worden en kunnen de cementvoegen tussen de natuursteen worden gerestaureerd. Ook de dakbedekking zal vernieuwd worden", weet Bourgeois.





Herstellingswerken toren

Dankzij de nieuwe premie komt het totale beschikbare subsidiebedrag voor de Sint-Walburgakerk op net geen twee miljoen euro. In december van vorig jaar werd namelijk een subsidie van 842.693,19 euro toegekend voor herstellingswerken aan de toren. Daarmee kan de Kerkfabriek de leien laten vervangen, het timmerwerk en het glas-in-lood laten herstellen en een nieuwe duivenwering laten installeren. Momenteel staat de toren al in de stellingen omdat er vorig jaar brokstukken naar beneden vielen, maar de eigenlijke werken aan de toren zullen rond het bouwverlof van deze zomer beginnen. "De restauratie van het koor zal pas in het voorjaar van 2019 volgen. Het is nu nog moeilijk om in te schatten hoelang die werken zullen duren, maar we rekenen toch op minstens een jaar", zegt De Cock. Naar alle waarschijnlijkheid blijft de Sint-Walburgakerk open tijdens de werken, al kan het dat bepaalde delen tijdelijk afgesloten zullen zijn.