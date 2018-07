Militairen strijden voor Belgische titel 18 juli 2018

02u41 0

Het kampioenschap van België wielrennen voor militairen vond plaats in het landelijke Volkegem. Dit gebeurde onder impuls van luitenant-kolonel op rust Chris De Waele uit Oudenaarde. Er werd in twee reeksen gereden die elk 83 deelnemers lokten. Die waren na afloop een en al lof over het parcours. Achteraf vond in een zaal van het Bernardustechnicum de podiumhulde plaats door een delegatie van het stadsbestuur. Kampioenen werden Kaat Hannes uit Lille (dames), Sander Elen uit Lommel (mannen) en Geert Vermoote uit Deinze (categorie plus 40 jaar).





(MAN)