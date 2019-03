Milde straffen voor spijbelende bijzitters en voorzitters op 14 oktober Lieke D'hondt

15u07 0 Oudenaarde De bijzitters en voorzitters die bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 zonder geldige reden niet of te laat kwamen opdagen, kennen hun straf. De rechter is mild: de minimumstraf van 400 euro werd deels met uitstel opgelegd.

“Ik begreep de oproepingsbrief niet”, “Ik verwachtte een telefoontje”, of “Mijn wekker is niet afgegaan.” De bijzitters en voorzitters die hun taak niet naar behoren uitvoerden op 14 oktober hadden hun excuses klaar op de themazitting die het parket vorige maand organiseerde. Dertig mannen en vrouwen die hun minnelijke schikking niet hadden betaald, moesten het in de rechtbank komen uitleggen. Ze riskeerden er geldboetes tussen 400 en 1.600 euro, maar de rechter is mild: hij legt in de meeste gevallen de minimumboete van 400 euro op, waarvan nog een deel met uitstel. Enkele mannen en vrouwen krijgen zelfs de vrijspraak omdat er in het telbureau in Brakel organisatorische problemen waren. Daardoor werd niet correct genoteerd wie wel en wie niet aanwezig was.