Metaalbedrijf werft doelbewust 50-plussers aan PEDEO VOERT OPMERKELIJKE POLITIEK IN ZOEKTOCHT NAAR TECHNICI RONNY DE COSTER

28 juni 2018

02u44 0 Oudenaarde Terwijl veel bedrijven maar niet aan goed opgeleide technici geraken, voert metaalbedrijf Pedeo een opmerkelijke politiek: de hoogdrukgieterij werft bewust 50-plussers aan. "Zij hebben vaak meer inzicht in het productieproces en meer ervaring in technische handelingen", klinkt het.

Pedeo, gevestigd aan de Westerring in Oudenaarde, is een hogedrukgieterij van onderdelen in aluminium- en zinklegeringen. Haar giettechniek laat toe om in zeer korte tijd complexe onderdelen te maken. Pedeo levert aan de industrie in de luchtvaart, elektronica, verlichting, autoassemblage, interieur en bouw. Het bedrijf maakt een groei door en zoekt daarom geregeld technische profielen. Die vindt Pedeo niet altijd bij jonge krachten. Technici oefenen een knelpuntberoep uit. "Daarom spreken we ook een publiek van vijftigplussers aan. Een vijftigplusser komt ons bedrijf binnen op dezelfde manier als een pas afgestudeerde", zegt Karla Delbeke, HR - verantwoordelijke bij Pedeo. "We werken samen met een zestal uitzendkantoren. Na een proefperiode volgt er een contract van bepaalde duur en dat wordt erna omgezet naar een contract van onbepaalde duur. Zo namen we het afgelopen jaar drie vijftigplussers aan en die hebben ondertussen alle drie al een contract van bepaalde duur".





Anciënniteit wordt overgenomen

Het bedrijf ziet de aanwerving van mensen van boven de vijftig niet als een 'noodoplossing'. "Er zijn voor ons ook voordelen aan verbonden, want vijftigplussers hebben immers best wel wat troeven: ze hebben meer inzicht in de werking van een bedrijf en het productieproces en vaak beschikken ze over meer ervaring in technische handelingen. We nemen de relevante werkervaring ook over in de anciënniteit. Daardoor verdient een startende vijftigplusser bij ons soms meer dan een pas afgestudeerde", weet Karla Delbeke. "We werken voor de verloning van onze arbeiders volgens een functieclassificatie. Iemand die hetzelfde werk doet, verdient dus evenveel, ongeacht of dat nu een man of een vrouw is. Zo hebben we nu vacatures voor een operator in de hogedrukgieterij, voor een operator nabewerking en een voor insteller aan de CNC-machine. Die staan ook open voor zowel mannen als vrouwen, jongeren, maar zeker ook vijftigplussers."





Jan Depraetere is 53 jaar en heeft een hoger technisch onderwijsdiploma. Hij ging enkele maanden geleden aan de slag bij Pedeo. "Ik kwam terecht in een team waar ik goed werd opgevangen. Ik mocht al snel zelf initiatieven nemen om bijvoorbeeld aan de hand van preventiemaatregelen de productie te optimaliseren. Ook volg ik nu op kosten van het bedrijf een opleiding preventieadviseur", vertelt Jan tevreden.