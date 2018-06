Met plooikaart in de hand kom je door vernieuwde stad 15 juni 2018

03u00 0 Oudenaarde Wegwijs raken in het vernieuwde centrum van Oudenaarde blijkt voor veel bezoekers zo moeilijk, dat de handelaars samen met de stad een plooikaart hebben ontworpen. Ze ligt vanaf volgende week in alle winkels. "We willen vooral benadrukken, dat de winkelstad wél goed bereikbaar is: je moet het alleen wéten", klinkt het.

Een plooikaart om je weg te vinden in het stadscentrum: het kan vreemd lijken. "Het klopt wel dat de achttien maanden durende werkzaamheden niet eenvoudig waren. Bij de nieuwe situatie op en rond de Markt is er vanaf de opening ook bijsturing nodig geweest. Daardoor is bij velen een verkeerd gevoel ontstaan rond bereikbaarheid van onze stad: sommigen denken dat je hier nog amper met de auto kan rijden en dat je die ook niet meer geparkeerd krijgt. Er zijn zaken veranderd en de communicatie daarover was niet ideaal. Daardoor zijn er veel mensen die niet weten hoe de verkeersstroom nu precies loopt", zegt Tine Ballekens, woordvoerder van de vzw Oudenaarde Winkelstad.





Positief

"Maar àls je 't weet, valt dat circuleren en parkeren in hartje Oudenaarde best wel mee. En dat is de boodschap die we toch heel nadrukkelijk naar buiten willen brengen. Meer en meer mensen zijn ondertussen al overtuigd en vinden hun weg terug. Negatieve reclame heb je snel, maar een imago heropbouwen is moeilijk. We moeten de positieve mindset dus een beetje versnellen. Daarom hebben we met Oudenaarde Winkelstad bij het stadsbestuur aangedrongen om een kaart te maken die de mensen wegwijs maakt", motiveert Tine Ballekens het initiatief.





In samenwerking met de diensten Communicatie en Mobiliteit van de stad maakten de winkeliers een overzichtelijk en duidelijk plan met daarop niet alleen de rijrichtingen in de verschillende straten, maar ook informatie over parkeren. "We geven een overzicht van alle parkeerplaatsen, betalend en niet-betalend, en blauwe zone en leggen uit hoe je makkelijk parkeergeld kan betalen per SMS. Ook de shop & go lichten we toe, want dat is dé troef voor een korte, snelle boodschap in het centrum: 30 minuten gratis parkeren zonder een ticket te moeten nemen. Ook de opdeling van de Markt in Markt 1 (kant West) en Markt 2 (kant Oost) staat op de kaart uitgelegd. We hebben gekozen voor een handige, niet te grote plooikaart die makkelijk past in de handtas of de broekzak", zegt Tine.





Niet digitaal

Maar misschien hadden stad en handelaars ook kunnen denken aan een digitale versie: een app op de smartphone? "We zijn al heel blij dat we een papieren kaartje hebben kunnen maken. Als blijkt dat er vraag is om ook iets te voorzien voor de smartphone, kunnen we daar misschien later op doorgaan. Maar we gaan de kaartjes zo intens verspreiden, dat over enkele weken ongetwijfeld iedereen goed weet hoe dat nu zit met het verkeer in de kern van onze winkelstad", legt de woordvoerster van de Oudenaardse winkeliers uit.





De plooikaartjes liggen vanaf volgende week in alle winkels in het centrum van de stad. (DCRB)