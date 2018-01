Met auto tegen hek stationsparking: 70 dagen rijverbod 02u53 0

De 30-jarige N. I. uit Oudenaarde is veroordeeld tot een effectieve geldboete van 1.000 euro en 70 dagen rijverbod nadat hij op de Oudenaardse stationsparking een hek ramde en vluchtmisdrijf pleegde. De stationsparking in Oudenaarde is sinds ruim een jaar betalend. De NMBS plaatste niet alleen slagbomen aan de ingangen, maar sloot het plein vòòr het station ook af met hekken van meer dan twee meter hoog. "Ik geef toe dat ik ertegen gereden ben", vertelde de man. "Ik wist niet dat ik de politie moest bellen. Ik weet dat er camera's hangen. Het was allerminst mijn bedoeling om te vluchten." De politierechter wees op het feit dat de man al enkele voorgaande veroordelingen opliep en was dan ook niet mild. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen en medische en psychologische proeven. (TVR)