Met 86 per uur geflitst in Kortrijkstraat 05 mei 2018

S. D. is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 240 euro en 8 dagen rijverbod nadat ze met 86 kilometer per uur geflitst werd in de Kortrijkstraat, waar maar 50 is toegelaten. "Het gaat om een rechte baan en er was ook geen verkeer", probeerde haar advocaat de feiten wat te verzachten. (TVR)