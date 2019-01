Met 709 op de afspraak bij motocrosskampioen Donny Vandekerckhove Heurne/Zingem André Marlier

29 januari 2019

14u39

André Marlier

Het tweedaags eetfestijn ten voordele van motocrosskampioen Donny Vandekerckhove uit Heurne lokte 709 deelnemers naar zaal Volkskring in Zingem. Het voorbije seizoen combineerde de 23-jarige twee categorie’s bij de VMCF-bond . Hij reed in de oldtimer pré 92 masters categorie en ook bij de inters A. In de eerste categorie werd hij Belgisch kampioen en dat was reeds zijn 5e titel als jonge motocrosser waarmee hij ten volle in de voetsporen treedt van zijn vader Kurt. Tijdens het eetfestijn werd zijn moto voor het seizoen 2019 voorgesteld en dat vangt voor Donny aan op zondag 3 maart te Assenede.