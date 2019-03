Met 57,72 procent nooit zoveel buitenlandse deelnemers voor We Ride Flanders: “Ronde van Vlaanderen op bucketlist van wielertoeristen wereldwijd” Lieke D'hondt

12 maart 2019

15u04 0 Oudenaarde Met 16.000 zijn ze, de wielertoeristen die op zaterdag 6 april over het parcours van de Ronde van Vlaanderen fietsen. We Ride Flanders is daarmee uitverkocht. Opvallend is het grote aantal buitenlandse deelnemers: 57,72 procent. Nooit eerder waren dat er zoveel.

De nieuwste editie van We Ride Flanders is een recordeditie. Nooit eerder kochten zo veel buitenlandse wielertoeristen een ticket om het parcours van hun wielerhelden te rijden op de Vlaamse wegen. Maar liefst 9.235 deelnemers of 57,72 procent heeft de buitenlandse nationaliteit. In 2018 was dat ‘maar’ 49,86 procent. Koplopers zijn de Nederlanders met 2.874 deelnemers. Daarna volgen 1.832 Britten, 1.318 Fransen, 863 Italianen, 589 Duitsers en 408 Spanjaarden. De Denen, Noren en Amerikanen maken de top 10 compleet met respectievelijk 202, 194 en 184 deelnemers. In totaal zijn 63 landen vertegenwoordigd. Zo rijden er onder andere ook deelnemers uit Canada, Rusland, Peru, Indië en Mozambique mee op 6 april.

Touroperators spelen in op sport en fietsen. Ze zakken met tientallen klanten af naar Vlaanderen Christophe Impens

Christophe Impens, CEO van organisator Peloton, ziet de internationalisering van het professionele wielrennen als een reden voor de toegenomen interesse uit het buitenland. “Het wielrennen is overal ter wereld te volgen. Alle klassieke koersen zijn te zien van Noord-Amerika tot Nieuw-Zeeland. Iedereen die graag fietst, wil die koersen ook zelf eens meemaken. Wij Vlamingen vinden de legendarische hellingen en kasseistroken normaal, maar voor de buitenlandse wielertoeristen is het echt een bucketlistevenement, iets dat ze gedaan moeten hebben. Bovendien merken we dat niet enkel individuele toeristen zich inschrijven. Er zijn ook touroperators die specifiek inspelen op sport en fietsen. Zij zakken met tientallen klanten af naar Vlaanderen.”

Fietstoerisme promoten

Ook organisator Peloton en de Vlaamse overheid gaan actief op zoek naar de buitenlandse toerist om in Vlaanderen te komen fietsen. “De laatste jaren kunnen we die doelgroep makkelijker bereiken via sociale media en ook van de Vlaamse overheid krijgen we veel hulp”, vertelt Impens. “Het departement Cycling in Flanders promoot het fietstoerisme continu in het buitenland, maar ook de Ronde van Vlaanderen in het bijzonder.” Impens is ervan overtuigd dat de komst van de buitenlandse wielertoeristen een goede zaak is voor de lokale economie. “Zij komen ongetwijfeld na de Ronde van Vlaanderen nog eens terug om in de streek te fietsen.”

Vier afstanden

De deelnemers van We Ride Flanders rijden hun Ronde de dag voor de profs. Ze kunnen kiezen uit een parcours van 74, 139, 174 en 229 kilometer. De langste afstand vertrekt net als het parcours van de profs in Antwerpen en eindigt in Oudenaarde. De drie kortere afstanden starten en eindigen in Oudenaarde.