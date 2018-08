Met 350 aan de start voor Leupeloop 21 augustus 2018

In de Oudenaardse deelgemeente blikken ze terug op een geslaagd kermisweekend. Een van de toppers was ook nu weer de Leupeloop, de stratenloop met reeksen voor kinderen en volwassenen. Dit jaar maakte de run ook deel uit van het Oudenaards loopcriterium.





"Het was de tweede editie en we telden maar liefst 350 deelnemers. Daarmee zijn we dik tevreden", zegt Dieter Deknudde van het organiserende feestcomité.





(DCRB)