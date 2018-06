Met 2,14 promille achter stuur na nachtje stappen 30 juni 2018

02u35 0

T. D. uit Oudenaarde stond voor de politierechtbank nadat hij positief blies bij een alcoholcontrole. De man had 2,14 promille alcohol in het bloed, goed voor ruim 10 glazen. "Hij was een nachtje gaan stappen", vertelde zijn advocaat. "Bij het naar huis rijden werd hij aan de kant gezet." De rechter legde hem een boete van 800 euro en 1,5 maand rijverbod op. (TVR)