Meiavondfeest van Stefaan Vercamer levert verenigingen flinke duit op Ronny De Coster

26 augustus 2018

23u08 1

Vier Oudenaardse verenigingen krijgen een deel van de opbrengst van het jaarlijkse Meiavondfeest van Oudenaards OCMW-voorzitter en federaal volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer (CD&V).

“Met 1.100 aanwezigen was het feest een groot succes. We schenken 1.500 euro aan KSA Mater, 1.500 euro aan Scouts Ename, 1.000 euro aan Chiro Eine en 600 euro aan Noxx. Het is ook alleen maar dankzij de inzet van vele vrijwilligers en deze jeugdbewegingen dat wij ons Meiavondfeest zo vlot kunnen laten verlopen en goede doelen kunnen steunen”, bedenkt Vercamer.