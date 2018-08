Meer dan zevenhonderd ontbijten op Koesterfeeste 13 augustus 2018

02u27 0 Oudenaarde De organisatoren van de Feeste t' Ename blikken terug op een bijzonder succesvolle driedaagse. Zaterdag liep het storm voor de jaarlijkse Pelikanenrun, de befaamde stratenloop door hartje Ename.

Ook een blijvende stijger op vlak van publieke belangstelling is de Koesterfeeste, de benefiet ten voordele van het Kinderkankerfonds. "Vandaag schuiven meer dan zevenhonderd mensen aan voor het ontbijt. Dat zijn er weer eens honderd meer dan vorig jaar", prees organisator Katrien Engels zich gisteren gelukkig. Haar event in de rand van Feeste t' Ename is uitgegroeid tot een echte topper. "Maar liefst 140 medewerkers steken hier drie dagen de handen uit de mouwen. Ik ben opnieuw ontroerd door de warmte en de gemoedelijkheid die ik hier ervaar", aldus Katrien.





Geen vuurwerk

Er was wel één domper op de feestvreugde op Feeste t' Ename: het vuurwerk dat voor zondagavond was voorzien, mocht niet doorgaan. "We kregen van de stad geen toestemming wegens de aanhoudende droogte. We hadden gehoopt dat de paar regenbuien van de afgelopen dagen zouden volstaan om groen licht te krijgen, maar dat is helaas niet het geval. Dus slaan we dat noodgedwonen een keer over", bedenkt Lieven De Meuleneire, voorzitter van het organiserende feestcomité.





(DCRB)