Marnic De Meulemeester: "Onze stad mag zeker wat minder bescheiden zijn" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Ronny De Coster

05 januari 2019

11u22 0 Oudenaarde Marnic De Meulemeester (Open Vld) begint aan zijn vijfde legislatuur in de Oudenaardse politiek en het is voor de vierde keer dat hij dat doet als burgemeester. De Meulemeester had er al zes jaar opzitten als schepen van Toerisme, toen hij achttien jaar geleden voor het eerst de populairste politicus van de stad werd. De liberaal blijft het bestuur leiden, maar in de gemeenteraad moet hij voortaan zoals iedereen het woord vragen, want na achttien jaar zit hij die vergadering niet meer voor.

"Ik ben een sociaal liberaal", verklaart De Meulemeester hoe het komt dat hij ook bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen met ruime voorsprong de populairste politicus van de stad bleek te zijn. "Het is eigenlijk niet moeilijk, maar wel hard werken: ik ben overal aanwezig. Op zowat elke activiteit in onze stad probeer ik present te zijn. Ik sta letterlijk dicht bij de mensen en ben aanspreekbaar. Dat maakt dat ik allicht wel mag zeggen dat ik weet wat de inwoners van mijn stad bezighoudt", verklaart de blauwe burgemeester.

Parlement

"De job van burgemeester is in al die jaren drukker geworden. Het is eigenlijk een fulltime beroep", vindt De Meulemeester, die nochtans ook volksvertegenwoordiger is. "Ik ben twee keer per week in het parlement. Maar de tijd die ik daarin stop, gaat niet ten koste van mijn werk voor de stad: ik ervaar dat het een voordeel is om als plaatselijk politicus ook aanwezig te zijn op een hoger beleidsniveau en haal daar voor Oudenaarde zelfs voordelen uit. Het geeft toch een meerwaarde dat ik zelf in bet parlement vragen kan stellen over dossiers die onze streek aanbelangen. En voor mezelf puur ik hier ook knowhow uit, die ik als burgemeester kan gebruiken. Bovendien moeten we er ook niet flauw over doen: naar een burgemeester die ook de weg in het parlement kent, wordt in de politiek ook makkelijker geluisterd. Ik mag in alle bescheidenheid wel zeggen dat ook de komst van de Ronde van Vlaanderen naar Oudenaarde mede daaraan te danken is. Ook problemen met gewestwegen krijg je makkelijker aangekaart als je op verschillende beleidsniveaus actief bent. Ik ben er best wel trots op dat jaarlijks 60.000 mensen naar onze stad komen om het Centrum Ronde van Vlaanderen te bezoeken en dat wielerliefhebbers zelfs vanuit New-Zeeland Oudenaarde weten te vinden om hier te komen fietsen. Toen we ruim twintig jaar geleden begonnen zijn met de bouw van het Centrum Ronde van Vlaanderen, hebben we moeilijke beginjaren gekend en hadden we niet durven hopen dat die wielertempel er uiteindelijk zou toe leiden dat Oudenaarde in de wielersport zo'n eminente rol zou vertolken", maakt De Meulemeester zich sterk.

Hij gelooft dat Oudenaarde de komende jaren nog meer kan en moet inzetten op citymarketing.

Centrumfunctie

"Onze stad vervult een centrumfunctie in de regio Vlaamse Ardennen en er zijn blijvende inspanningen nodig om die positie te behouden en zelfs te versterken. De expo over Adriaen Brouwer, die meer dan 50.000 mensen uit heel de wereld naar Oudenaarde heeft gelokt, overtuigt mij nog meer dan ooit dat Oudenaarde wat minder bescheiden mag zijn. Dit soort grote evenementen zijn tenslotte ook een zegen voor de horeca en voor de handelaars in onze stad", bedenkt de burgmeester.

Als het gaat over de stad als winkelcentrum, heeft Oudenaarde het de jongste maanden alvast niet bepaald makkelijk gehad om haar functie als 'regionale hoofdstad' te vertolken. Het was niet altijd met fraai nieuws dat het handelsleven in de Brouwerstad het afgelopen jaar het nieuws haalde: de handelaarsvereniging Oudenaarde Winkelstad (OWS) ontsloeg al na minder dan een jaar de centrummanager omdat ze die functie overbodig geworden vond. En OWS kwam ook zelf in het oog van de storm in verband met haar eigen reilen en zeilen. Voor de perceptie van een stad die het commerciële hart van de regio wil zijn, was dat allemaal niet de beste reclame. Daarnaast voert Oudenaarde ook al jaren een verbeten strijd met de initiatiefnemers van het Retailpark N60 langs de gewestweg in Oudenaarde. Zij willen hun winkelcentrum uitbreiden, maar dat ziet het stadsbestuur als een gevaar voor het handelsleven in de binnenstad. Voorlopig staat het licht nog op rood voor de investeerder in Eine, maar de procedureslag blijft aan de gang.

De heraanleg van de Markt is een zwaar werk geweest en was voor de handelaars en horeca een zure appel waar ze moesten doorbijten. Maar het valt toch niet te ontkennen, dat de heropleving bezig is.

"De beslissing om het Retailpark N60 niet te laten uitbreiden, is genomen door een unanieme gemeenteraad. Meerderheid en oppositie zitten hierover op één lijn. En wat het centrum betreft: de heraanleg van de Markt is een zwaar werk geweest en was voor de handelaars en horeca een zure appel waar ze moesten doorbijten. Maar het valt toch niet te ontkennen, dat de heropleving bezig is. En als we het hebben over Oudenaarde Winkelstad, vind ik dat die organisatie heel goed werk levert. Ik zie verdienstelijke inspanningen die het imago van onze stad ten goede komen."

Tegelijk moet zijn beleidsploeg nog altijd afrekenen met de kritiek dat Oudenaarde geen aangename stad is voor de 'functionele' fietser. De alledaagse weggebruiker die met de tweewieler naar school, werk of winkel wil, krijgt nog veel drempels, hobbelige fietspaden en andere obstakels voor de wielen en moet laveren tussen koning auto.

"We hebben nochtans als veel inspanningen geleverd. Maar het zal tot de uitdagingen van het nieuwe bestuur horen om voor de fietser nog meer aandacht te hebben. Dat zal vooral gebeuren bij de herinrichting van straten. Want je kan natuurlijk niet in één trek alle wegen op je grondgebied fietsveiling en -comfortabel maken. Verkeersveiligheid in het algemeen zal onze verhoogde aandacht verdienen. Ik denk onder meer aan de omgeving van scholen waar we nog meer zullen ingrijpen", belooft De Meulemeester.

Nu al behoort het tot de standaardprocedure dat we bij heel grote werkzaamheden twee keer een infovergadering organiseren. Blijkbaar volstaat dat niet voor iedereen. We gaan met het nieuwe bestuur bekijken hoe we inspraak in Oudenaarde nog beter kunnen organiseren Marnic De Meulemeester

Nu we het over de kritiek hebben: het Oudenaardse stadsbestuur krijgt heel vaak het verwijt dat communicatie en de organisatie van inspraak niet haar sterkste punt is, dat hoorzittingen eigenlijk maar informatievergaringen zijn die georganiseerd worden op het moment dat dossiers al een beslissende fase voorbij zijn. "Die kritiek is niet helemaal terecht, maar we houden er rekening mee. Nu al behoort het tot de standaardprocedure dat we bij heel grote werkzaamheden twee keer een infovergadering organiseren. Blijkbaar volstaat dat niet voor iedereen. We gaan met het nieuwe bestuur bekijken hoe we inspraak in Oudenaarde nog beter kunnen organiseren", kondigt De Meulemeester aan.

Duurzaamheid

Opmerkelijk: in zijn takenpakket zit een nieuwe bevoegdheid: De Meulemeester is ook bevoegd voor Duurzaamheid. "Dit wordt in de maatschappij almaar meer een aandachtspunt. Ook als stad moeten we hiervoor oog hebben en inspanningen doen", vindt de liberaal.

Ook opvallend: De Meulemeester blijft als burgemeester wel de 'baas' van de stad, maar is dat niet meer in de gemeenteraad. De burgemeester zit die vergadering niet meer voor: het is CD&V'er Lieven Cnudde die na nieuwjaar in het stadhuis de debatten leidt.

"Het was een vraag van coalitiepartner CD&V. Ik heb er geen moeite mee om de voorzittershamer door te geven. Zelf heb ik de raad achttien jaar geleid en daarbij altijd geprobeerd om het evenwicht te bewaren. Voortaan zal ik in de gemeenteraad ook zelf het woord moeten vragen. Maar in de nieuwe setting zal ik me nog meer op mijn eigen dossiers kunnen focussen", bedenkt De Meulemeester.

(DCRB)