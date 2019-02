Marnic De Meulemeester geen kandidaat meer voor Vlaamse verkiezingen: “Ik leg me voortaan voltijds toe op mijn job als burgemeester.” Ronny De Coster

14 februari 2019

13u14

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Vlaams volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester (Open Vld) zal bij de Vlaamse verkiezingen geen kandidaat meer zijn en zet daarmee na 15 jaar een punt achter zijn politieke carrière op Vlaams niveau. “Ik zal me voortaan voltijds toeleggen op mijn stad Oudenaarde”, zegt de liberale burgemeester.

De Meulemeester zetelt sinds 2004 in het Vlaams Parlement, waar hij vooral de beleidsdomeinen binnenlands bestuur (lokale besturen), bestuurszaken en toerisme volgt.

Ik ben in deze bestuursperiode als burgemeester ook bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid. Dit zijn zware en voor mij nieuwe bevoegdheden waar ik de nodige tijd wil voor vrijmaken Marnic De Meulemeester

Begin dit jaar startte hij zijn vierde bestuursperiode als burgemeester van de stad Oudenaarde. “Aan dat ambt wil ik me binnenkort voltijds gaan wijden. Als burgemeester ben ik deze bestuursperiode ook bevoegd voor Ruimtelijke Ordening , Milieu en Duurzaamheid. Dit zijn zware en - voor mij - nieuwe bevoegdheden waar ik de nodige tijd wil voor vrijmaken. Bovendien vervullen deze domeinen een sleutelfunctie binnen het toekomstproject dat we voor onze stad uittekenen,” motiveert De Meulemeester waarom hij zich volop toelegt op de Oudenaardse politiek.

Jongeren coachen

“Ik wil ook meer tijd vrijmaken voor het coachen van de nieuwe liberale politieke generatie die sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen een engagement opneemt in Oudenaarde. Ook op Vlaams niveau creëer ik door mijn beslissing alvast ruimte voor jong politiek talent om door te groeien.

Dankbaar

“We zijn Marnic heel erg dankbaar voor al het werk van de voorbije jaren in het Vlaams Parlement. Hij is een harde werker, een doener die met zijn twee voeten op de grond staat. Hij heeft de Vlaamse Ardennen de voorbije jaren dan ook bijzonder goed vertegenwoordigd in Brussel”, vindt partijgenoot en vice-premier Alexander De Croo.

Ook Gwendolyn Rutten, voorzitter van Open Vld, reageert op de beslissing van De Meulemeester om het parlement te verlaten: “Hij is een politicus met een groot hart voor zijn gemeente, streek en heel Vlaanderen. Een hele goeie burgemeester en gewaardeerd parlementslid die het algemeen belang steeds voorop stelt. Daar ben ik als partijvoorzitter fier op en wil ik hem uitdrukkelijk voor bedanken. Onze liberale fractie zal hem missen, maar ik ben er zeker van dat hij ook in de toekomst Oudenaarde en zijn regio verder op de kaart zal zetten”, bedenkt Rutten.