Marktkramers wijken in paasweekend voor de kermis, maar voeren eerst promotieactie Ronny De Coster

08 april 2019

19u58 3 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde en de marktcommissie organiseren tijdens de paasvakantie een promotieactie om de belevingswaarde van de wekelijkse markt te verhogen.

Wie op donderdag 11 of donderdag 18 april vier aankopen doet op de markt, maakt kans op één van de 100 aankoopbonnen. Bij elke aankoop geven marktkramers een stempel. Een volle kaart bevat vier stempels en is te deponeren in de verzameldoos op de dienst Toerisme in het Stadhuis.

De trekking van de winnaars gebeurt op donderdag 25 april in CC De Woeker. De 100 winnaars krijgen thuis een aankoopbon van tien euro toegestuurd die ze kunnen besteden bij de marktkramers.

Paaskermis

Op donderdag 25 april verhuist de wekelijkse markt dan naar de Bekstraat en Parkstraat omdat de paaskermis staat opgesteld op de Markt.