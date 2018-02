Marktkramen staan vanaf 1 maart weer op Markt 15 februari 2018

De wekelijkse donderdagmarkt in Oudenaarde keert op 1 maart terug naar de Markt. Dat is opmerkelijk laat, want de vernieuwde markt is al van november klaar. Oorzaak van het lange uitstel waren discussies tussen marktkramers over de toewijzing van de plaatsen. "In samenspraak met alle marktkramers kwam de dienst Economie van de stad nu tot een aantrekkelijke nieuwe opstelling met een gevarieerde mix van producten", zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) .





"De wekelijkse markt vormt het kloppend hart van onze stad en hoort dan ook thuis in het centrum. Dat heeft nooit ter discussie gestaan", zegt de burgemeester. "Voor veel mensen is aan het marktgebeuren ook een belangrijke sociale dimensie verbonden: eerst doen ze hun boodschappen en daarna wordt bij een koffie of een pintje nagepraat met vrienden en kennissen. De commerciële waarde van de donderdagmarkt blijft belangrijk voor de stad. Ondanks de concurrentie van online ketens en supermarkten, merken ze in Oudenaarde een toenemende populariteit van de authentieke marktproducten. Zelfstandigenorganisatie NSZ bevestigt dit aanvoelen. Volgens hun cijfers steeg het aantal marktkramers de voorbije vijf jaar met 3,8 procent", besluit De Meulemeester. (DCRB)