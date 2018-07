Markt op stelten tijdens Vlaanderen Feest 06 juli 2018

De Markt in Oudenaarde wordt vandaag, vrijdag, omgetoverd tot een bruisend muzikaal plein in het kader van Vlaanderen Feest. Alle inwoners worden uitgenodigd om uit volle borst mee te zingen.





De activiteiten starten om 19 uur met het meezingconcert Zing de Vlaamse Klassiekers. Vier doorgewinterde muzikanten brengen samen met Katy Satyn en Jonas Cole het werk van overleden Vlaamse artiesten, van Louis Neefs en Ann Christy tot La Esterella en Nonkel Bob. "Ons Vlaams en populair muzikaal erfgoed staat die avond centraal", zegt cultuurfunctionaris Melina Hellebaut. "We nodigen alle Oudenaardse verenigingen, zangkoren, fanfares en harmonieën uit om uit volle borst mee te zingen. Er worden tekstbrochures voorzien voor iedereen." Om 21 uur volgt een Nederlandstalig belevingsbal onder het motto 'Kom van dat dak af en Dans'. "Drie straffe muzikanten vervoegen de groep en vormen samen de Eenzaam Zonder Jou Band, onder leiding van Jürgen Van Bever. Loes Van den Heuvel, alias Carmen van De Kampioenen, zal vanaf dan alles in goede banen leiden." Voor de gelegenheid heeft de stad ook een samenwerking met de lokale horeca. "Verscheidene uitbaters bundelen hun krachten om iedereen een hele avond van spijs en drank te voorzien. We rekenen op alle inwoners en verenigingen van Oudenaarde en omstreken om er een fantastisch muzikaal feest van te maken."





