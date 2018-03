Markt keert terug naar vertrouwde plek GROTE VOLKSTOELOOP BLIJFT UIT DOOR BARRE KOU RONNY DE COSTER

02 maart 2018

03u09 0 Oudenaarde De wekelijkse markt vindt weer plaats op de Markt. Na meer dan een jaar keerden de kramen gisteren terug naar hun vertrouwde plek. Voor de grote toeloop was het weer te bar, maar wie de kou trotseerde, klonk enthousiast.

De heraanleg van de Markt was eind november vorig jaar al achter de rug, maar stad en marktkramers hebben er veel langer dan voorzien over gedaan om te komen tot een herschikking waarin iedereen zich kan terugvinden. Zo komt het dat de terugkeer pas gisteren effectief werd. Om dat moment een beetje feestelijk te maken, trakteerde het stadsbestuur de marktkramers gisteren op een ontbijt in het stadhuis.





Opmerkelijk aanblik op de Markt is toch het 'witte plein' voor het stadhuis, dat bijna helemaal leeg blijft. Het lijkt alsof de wekelijkse markt veel kleiner is geworden. "Maar dat is gezichtsbedrog. Er staan welgeteld 92 kramen. Dat zijn er een tiental minder dan anders, maar dat heeft alleen maar te maken met de kou. Enkele marktkramers zijn vandaag niet opgedaagd. De capaciteit van de Markt is door de heraanleg ook niet verminderd. Er kunnen nog altijd meer dan honderd kramen staan", zegt marktverantwoordelijke Jan Ulens, terwijl hij de verkopers uitleg geeft bij hun nieuwe plaats op de Markt. Hier en daar blijkt dat wat er op zijn plannetje staat wat te krap getekend is, maar daar past Jan vlot een mouw aan. "We hebben alles onder controle", verzekert hij.





De plaatsen die op de Markt 'verloren' zijn gegaan door het witte plein ongebruikt te laten, worden gecompenseerd in de Hoogstraat. "Daar staan nu veel meer kramen dan vroeger", toont Jan op zijn plannetje.





Die verschuiving is alvast een goede zaak voor de bloemenmarkt, die op het Tacambaroplein voortaan niet langer afgezonderd ligt. De Hoogstraat vormt nu een mooie verbinding tussen de heraangelegde Markt en het Tacambaroplein.





Open ruimte geeft rust

Willy, Noël, Jacqueline, Brigitte en Annie, vijf vrienden die élke donderdag present zijn op de wekelijkse markt in Oudenaarde, reageren alvast enthousiast. "Ja, dat lege plein is misschien een beetje wennen, maar het geeft ook sfeer", vertelt Jacqueline. "Maar wacht maar tot het eens beter weer wordt. Dan kan het best wel plezant zijn om op het witte plein een bandje te laten spelen of andere animatie te voorzien. Die open ruimte geeft ook wat rust", vindt Willy.





De vijf, die zichzelf de 'bende van de Markt' noemen, zijn met de terugkeer naar de Markt ook tevreden omdat ze rond dit historische plein ook weer makkelijker een cafeetje of koffiehuis kunnen bezoeken.





En aan die stop zijn ze inmiddels ook toe, want voor het maken van de foto heeft het vrolijke vijftal niet zo veel tijd. "En nu begint het ook nog te sneeuwen", klinkt het.