Mario Vanherpe opnieuw clubkoning bij Sint-Sebastiaan schutters 17 augustus 2018

Tijdens de traditionele koningsschieting op Hemelvaartdag bij schuttersmaatschappij Sint-Sebastiaan, geleid door voorzitter Elie De Groote, was er een afkamping nodig op de staande wip. Bernard De Smet, Tim Lasseel, Mario Van Herpe en Julien-Tom Van Pollaert hadden elk éénmaal de hoogvogel naar beneden gehaald in 15 beurten. Na acht ronden in de afkamping trof Mario Van Herpe eindelijk raak en werd hierdoor voor de derde maal clubkoning. Hij kreeg Janna Moerman als clubkoningin aan zijn zijde.





(MAN)