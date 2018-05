Marietje is 105 en klinkt met glas water OUDSTE INWONER TRAKTEERT MET ZELFGESCHREVEN POËZIE RONNY DE COSTER

24 mei 2018

02u45 0 Oudenaarde Marietje De Meulemeester heeft gisteren haar 105de verjaardag gevierd in het rusthuis Kloosterhof Pamele. De eeuwelinge trakteerde iedereen op een "goed stuk taart". "Ik weet nog altijd heel goed wat ik wil", zegt ze. Zelf schrijft ze gedichten, maar het liefst leest ze de sappige BV-verhalen in het weekblad Dag Allemaal.

Ze heet eigenlijk Simonne, maar dat weten ze alleen op de Dienst Bevolking van de stad. In Oudenaarde kennen ze de oudste inwoner van de stad als Marietje, de meid van de pastoor van Mater.





"Ik ben nooit gehuwd, maar ben heel mijn leven omringd geweest door vrienden. Al mijn vrije tijd stak ik in het verenigingsleven. Mijn werk bij de pastoor combineerde ik met een functie bij het ACW. Van daaruit heb ik me aanvankelijk vooral geëngageerd in de jeugdbeweging. Uiteindelijk ben ik aangesloten geweest bij zowat alle katholieke organisaties in onze stad. En zo was ik voortdurend onder de mensen", vertelt Marietje.





"Je mag niet stilvallen. Dat is zo belangrijk", gaat ze verder. "Daarom train ik nog elke dag mijn hersenen. Ik ben verzot op kruiswoordraadsels en liefst een beetje moeilijke ook, zodat ik verplicht ben om erop te zwoegen en wat na te denken. Ik heb best nog wel wat uitdaging nodig. Schrijven is ook nog altijd een hobby van mij", glundert de 105-jarige, terwijl ze het kaartje toont dat al de medebewoners van het rusthuis krijgen voor haar verjaardag.





"Ik schrijf nog bijna dagelijks. Mijn inspiratie vind ik in de alledaagse dingen. Er gebeurt iets en dan komt er van alles in mij op. Dan weet ik dat het tijd is om mijn pen boven te halen. En daarna rollen mijn gedachten over het papier", vertelt ze.





"Onze dichteres leest ook graag, maar kiest dan toch het lichtere genre", pikt Myriam in. Zij is de kleindochter van een zus van Marietje en ook het petekind van de eeuwelinge.





Dag Allemaal

"Elke week zit ze te popelen om het weekblad Dag Allemaal te lezen. Ze is vooral geïnteresseerd in de roddels en sappige verhaaltjes over de bekende Vlamingen. En we moeten haar niet uitleggen wie ze zijn. Mijn groottante is nog héél goed bij de pinken. Het is een dame met een heel sterke persoonlijkheid", verzekert Myriam.





"Laat ons zeggen dat ik heel goed weet wat ik wil", knipoogt Marietje. "De taart voor mijn verjaardagsfeest heb ik bijvoorbeeld zelf gekozen. Het moest een 'een goed stuk' zijn, wat wij een 'gâteau' noemen. Lekker eten heb ik altijd graag gedaan. Maar ik doe alles met mate. Je moet in het leven genieten, maar kan beter in niets overdrijven. Alchohol heb ik altijd gelaten. Ik drink alleen water, zelfs op mijn verjaardag", toont Marietje.





"Ik ben dankbaar dat ik zo oud mag worden", zegt de diepgelovige dame. "Je kan in het leven hard je best doen en sterke genen hebben, maar je moet ook 'chance' hebben. Ik behoor duidelijk tot de gelukkigen."