Marietje De Meulemeester (105) is niet meer: Oudenaarde verliest oudste inwoonster Ronny De Coster

26 januari 2019

10u43 0 Oudenaarde Marietje De Meulemeester, die met haar 105 jaar de oudste inwoner van Oudenaarde was, is overleden. Ze verbleef in het rusthuis “Kloosterhof Pamele”, waar ze nog alle dagen gedichten schreef.

Ze heette eigenlijk Simonne, maar iedereen kende de vrouw uit Eine als Marietje, gewezen meid van de vroegere pastoor van Mater.

Marietje is nooit gehuwd en stak al haar vrije tijd stak in het verenigingsleven: ze is lid geweest van zowat alle katholieke organisaties in de stad. “En zo zat ik altijd met heel veel zaken tegelijk bezig en was ik voortdurend onder de mensen. Dat heb ik altijd gezocht: een engagement hebben en me inzetten voor en met anderen”, vertelde Marietje nog op haar jongste verjaardagsfeest in mei in het rusthuis “Kloosterhof Pamele”, waar ze verbleef.

Koffie, taart en gedicht

Elk jaar trakteerde ze op haar verjaardag haar medebewoners niet alleen op taart en koffie, maar ook op een gedicht dat ze zelf had geschreven en fraai liet uitprinten. Schrijven en kruiswoordraadsels invullen, deed ze dadelijks. “Om mijn hersenen te trainen”, zei ze. Optimist zijn, je geest helder houden en alles doen met mate, dat was de levensfilosofie van Marietje.

“Je moet in het leven genieten van de dingen, maar kan best in niks overdrijven. Alchohol heb ik altijd achterwege gelaten. En je kan in het leven hard je best doen en over sterke genen beschikken, maar je moet ook ‘chance’ hebben. Ik behoor duidelijk tot de gelukkigen”, vond Marietje.

Haar uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 2 februari om 10.30 uur in de Sint-Eligiuskerk in Eine.