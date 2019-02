Marcel uit Melden kondigt nieuwe ludieke actie aan tegen verkeersonveiligheid N8 Agentschap Wegen en Verkeer nodigt inwoners van Melden uit op infovergadering donderdag Ronny De Coster

04 februari 2019

17u36 2 Oudenaarde Enkele maanden nadat Marcel Debisschop uit Melden met een ludieke ‘oversteekactie’ protesteerde tegen het gevreesde verdwijnen van het zebrapad over de N8, maakt de man zich klaar voor een nieuwe actie: aan het Dorpshuis “De Linde” zal hij donderdagavond steward spelen om mensen veilig de weg over te helpen naar de infovergadering die het Vlaams Gewest er organiseert. Debisschop kondigt dat info-moment en de aanpak van de verkeersveiligheid intussen op een affiche ook al aan als “een klucht”.

Marcel Debisschop haalde het nationale nieuws, toen hij begin oktober vorig jaar een hele week lang elke avond met zijn fiets voortdurend het zebrapad op de Berchemweg (N8) in Melden overstak.

Daarmee protesteerde Debisschop tegen plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen om de Berchemweg in Melden anders in te richten. Vooral het mogelijke verdwijnen van het bewuste zebrapad zit Debisschop en andere inwoners van Melden hoog.

Steward spelen

Volgende donderdag organiseert Wegen en Verkeer over de kwestie een infovergadering in het dorpshuis De Linde in Melden. Dat is voor Marcel Debisschop de gelegenheid om weer in actie te schieten.

“Omdat het niet veilig is voor de mensen die komende donderdag naar De Linde komen en de N8 moeten oversteken, zal ik met een paar andere Meldenaren voor “steward” spelen om hen veilig de weg te laten oversteken”, kondigt hij aan.

“Trajectcontrole is lachertje”

“Aan De Linde moet ook op eigen risico de N8 overgestoken worden. Hier in de dorpskern mag het verkeer nog altijd 70 kilometer per uur rijden. “De flitspalen werden op de nationale flitsdag verwijderd. Als dat niet met de mensen lachen is. In de plaats daarvan werd een kluchtige trajectcontrole geplaatst die de gemiddelde snelheid zou moeten meten over 7 km. Ze hebben er wel niet aan gedacht dat er op die 7 kilometer maar liefst 13 invals- en vluchtwegen zijn, waardoor ieder die het wil die trajectcontrole kan ontwijken. Een lachtertje”, bedenkt Marcel.

“Door het verwijderen van de flitspalen wordt er nu sneller gereden in onze dorpskern. En het enige zebrapad op dit stuk van de N8 in het dorp zou dan ook nog eens moeten verdwijnen, terwijl er eigenlijk oversteekplaatsen zouden moeten bijkomen. Ik doe een ludieke actie, maar het is toch erg dat dit moet in Vlaanderen, waar de politiekers blijkbaar geen respect opbrengen voor onze kinderen, kleinkinderen of bejaarden. Er staan in Melden al twee borden voor verongelukte kinderen. Hoeveel moeten er nog bij komen?”, vraagt de Meldenaar zich af.

Toneelafffiche voor... een klucht

Hij hoopt dat er donderdag heel veel volk naar de infovergadering komt en heeft er zelfs een affiche voor ontworpen, waarmee hij de bijeenkomst weliswaar aankondigt als… een klucht.

“Over de heraanleg van de Berchemweg is al heel wat gezegd en geschreven. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Oudenaarde vinden het daarom belangrijk om u één en ander uit eerste hand toe te lichten. We starten het info-moment daarom graag met een presentatie die uitlegt welke weg het project al heeft afgelegd en welke voorstelling tot een oplossing er zijn”, staat in de uitnodiging die Wegen en Verkeer aan de bewoners van Melden heeft gestuurd.

“Na de presentatie geven we het woord aan jullie, luisteren we naar de vragen en bezorgdheden en gaan we in gesprek. Zowel vertegenwoordigers van het Agentschap Wegen en Verkeer als van de stad zullen aanwezig zijn en u te woord staan”, belooft het AWV.

De infovergadering vindt plaats op donderdag 7 februari om 19.30 uur in het Dorpshuis “De Linde”, Berchemweg 250 in Melden.