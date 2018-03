Marc Santens (91) overleden 28 maart 2018

02u53 0 Oudenaarde Baron Marc Santens, bezieler van het badstoffenbedrijf Santens in Oudenaarde, is overleden. Hij werd 91 jaar.

Van 1963 tot 2003 was Marc Santens president-directeur-generaal van het badstoffenbedrijf Groep Santens in Oudenaarde. Marc Santens bestuurde het bedrijf samen met zijn neef Lieven Santens, die ook elf jaar burgemeester van Oudenaarde geweest is.





Marc Santens was ook bestuurder van onder meer Sabena, Alcatel-Bell Telephone, Kredietbank Luxemburg en uitgeversbedrijf Tijd. Daarnaast was hij van 1981 tot 1985 voorzitter van het Vlaams Economisch Verbond (VEV), waaruit later de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka ontstond.





Baron

In 1986 werd Marc Santens in de adelstand verheven met de titel van baron. Santens kwam in 2008 samen met enkele andere familieleden in opspraak voor fraude. In 2015 sprak hij een dading af met de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI). De familie betaalde toen 4,5 miljoen euro om zijn proces af te kopen.





Eind 2011 nam het Franse Descamps de badlinnenfabriek aan de Galgestraat in Oudenaarde over van Santens. Het werd geen succesverhaal: in 2015 werd de vestiging gesloten.





De uitvaartplechtigheid voor baron Marc Santesns vindt donderdag 29 maart om 11 uur plaats in de Sint-Jozefskerk op het Sint-Jozefsplein in Oudenaarde.





(DCRB)