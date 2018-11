Manon (9) start petitie voor veiligere schoolomgeving nadat ze op zebrapad moest wegspringen voor auto “Wij vragen al langer om maatregelen, maar kregen weinig respons” Ronny De Coster

29 november 2018

14u48

Oudenaarde Leerlingen van de KBO-school Smallendam in Oudenaarde voeren actie voor een veiligere schoolomgeving. "Ik werd hier onlangs bijna door een auto omver gemaaid, toen ik het zebrapad aan de school wou oversteken", vertelt Manon (9). Zij stapt naar de burgemeester met een petitie.

Haar actie geniet niet alleen de steun van haar school, maar ook van bewoners van de Smallendam. “Ik heb al meer dan 200 handtekeningen. Iedereen vindt dat er hier dringend iets moet gebeuren”, zegt Manon. “Er wordt in de buurt van onze school veel te snel gereden. Het zijn niet alleen auto’s, maar ook autobussen en zelfs zware vrachtwagens die hier voorbijrazen. Ze mogen hier maar dertig kilometer per uur, maar velen trekken zich daar niks van aan. Onlangs ben ik op zebrapad net niet aangereden door een auto. Ik stak op het zebrapad de straat over, toen ik opzij moest springen. De wagen scheerde vlak naast mij voorbij”, getuigt Manon.

Spreekwoordelijke druppel

Het incident is al lang geen alleenstaand geval meer, maar wel de spreekwoordelijke druppel: de schooldirectie heeft bij het stadsbestuur al meermaals de verkeersonveilige toestand op de Smallendam aangeklaagd. “De weg is veel drukker geworden na de vernieuwing van de Markt: doordat auto’s de Markt niet meer kunnen oversteken, is de Smallendam een drukke invalsweg geworden”, zegt Sylvie Vermeulen, verantwoordelijke van de werkgroep verkeer in de school.

Nog geen gehoor

“Wij hebben ons al meermaals gericht tot de burgemeester en het schepencollege om de onveilige situatie ter hoogte van de school aan te kaarten. Er zijn automobilisten die te snel rijden en niet stoppen aan het zebrapad, omdat het ook niet het opvalt. We hebben de stad gevraagd een betere verlichting/signalisatie te voorzien boven het zebrapad of in de straat, maar dat bleef zonder gevolg”, zegt Sylvie Vermeulen.

Met de petitie vragen Manon en haar schoolgenoten ook dat de stad in de Smallendam ook duidelijk de zone-30 aangeeft, verkeersremmers legt om de snelheid te minderen, een octopuspaal plaatst om de schoolomgeving aan geven. “We willen ook dat zwaar verkeer vlak vòòr en na schooltijd in de omgeving van de school verboden wordt”, sluit Vermeulen het wensenlijstje af.

“School doet zelf inspanningen”

“Als school doen wij zelf ook al inspanningen om kinderen en ouders te sensibiliseren”, merkt ze op. “Wij schakelen zelf een gemachtigde opzichter in en nemen ook deel aan de actie ‘Helm op, fluo top’ zodat onze leerlingen goed zichtbaar zijn in het verkeer en veilig met de fiets naar school zouden komen. Door over verkeerspreventie en –educatie te communiceren, proberen wij ook de ouders bewust te maken om zich veilig in het verkeer te gedragen en zich aan de verkeersregels te houden. Maar de straat verkeersveiliger maken, dat moeten de beleidsdragers doen”, besluit Sylvie.