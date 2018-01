Man vlucht weg na ongeval... tot auto in brand schiet 02u36 0

Een 25-jarige man uit Deinze dingde vrijdagochtend in extremis mee voor de prijs van 'knulligste vluchtpoging van 2017'. De man had rond vijf uur een ongeval veroorzaakt op de N60 in Oudenaarde, ter hoogte van het rondpunt bij de Pruimelstraat. In paniek stoof hij daarna weg in de richting van Gent. Zijn vluchtpoging duurde nog geen tien kilometer.





Het voertuig van de man was namelijk zodanig toegetakeld door het ongeval, dat het ter hoogte van Nazareth vuur vatte. De chauffeur zag zich genoodzaakt om uit te stappen en lijdzaam toe te zien hoe zijn wagen uitbrandde. Hij wachtte op de brandweer en politie, en kon zo gemakkelijk ingerekend worden.





Er werd evenwel beslist om de man na enkele uren alweer te laten gaan. Hoe hij uiteindelijk terug thuis raakte, is niet geweten. (OSG)