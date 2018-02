Man verliest oog bij vechtpartij, maar riskeert ook zelf straf 13 februari 2018

Twee mannen die op 17 december 2015 slaags geraakten aan het station in Oudenaarde hebben zich moeten verantwoorden in de correctionele rechtbank.





Nadat P.M. (55) de andere beklaagde I.S. (24) op zijn roekeloze rijgedrag wou wijzen, kwam het tot een knokpartij waardoor P.M. uiteindelijk in het ziekenhuis belandde en zijn oog verloor. Ondanks de zware gevolgen van de vechtpartij voor P.M., hangt ook hem een straf boven het hoofd. De procureur wijst erop dat het P.M. was die de confrontatie met I.S. aanging. Hij zou bovendien zelf een slag hebben uitgedeeld. De procureur vordert voor de man een celstraf van acht dagen en een boete van 26 euro.





De procureur is wel van mening dat het gewelddadige optreden van I.S. niet in verhouding was met de daden van P.M. Hij riskeert nu een celstraf van twee jaar en een boete van 200 euro. De procureur adviseert de rechter om een deel van de straf onder probatievoorwaarden op te leggen, zodat I.S. een cursus zelfbeheersing kan volgen.





De advocaten van beide beklaagden vragen de vrijspraak voor hun cliënt. Volgens zijn advocaat handelde P.M. uit goede burgerzin en had hij enkel goede bedoelingen. De advocaat van I.S. is dan weer van mening dat zijn cliënt werd uitgedaagd en dat hij enkel uit zelfverdediging handelde. Hoe de rechter oordeelt, weten we op 12 maart. (LDO)