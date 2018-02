Man scheurt met 107 per uur door bebouwde kom 15 februari 2018

De 30-jarige P.V. uit Oudenaarde kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 480 euro en een maand rijverbod opgelegd nadat hij met maar liefst 107 kilometer per uur door de bebouwde kom scheurde. "Je reed wel veel te snel", merkte de politierechter op. De man gaf toe dat hij in de fout ging. "Ik heb mijn lesje nu wel geleerd", verontschuldigde hij zich nog. (TVR)