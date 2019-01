Man richt ravage aan met 2,61 promille in het bloed: “Misschien deed iemand iets in mijn drankje” LDO

02 januari 2019

14u42 0 Oudenaarde De 32-jarige P.C. uit Wortegem-Petegem heeft in de politierechtbank in Oudenaarde moeten uitleggen hoe het komt dat hij op 24 maart 2018 met zijn auto een ravage aanrichtte in de Hoogstraat in Oudenaarde.

De man reed met 2,61 promille alcohol in zijn bloed in de verkeerde rijrichting door de éénrichtingsstraat Hoogstraat in Oudenaarde. Hij verloor de controle over het stuur en ramde een geparkeerde wagen. De ravage was aanzienlijk, maar er vielen geen gewonden.

Afrekening

“Mijn cliënt weet zelf niet goed wat er precies is gebeurd”, legde de advocate van de man uit. “Hij was iets gaan drinken in café Adriaan Brouwer in Oudenaarde, maar daar ontstond een ruzie tussen enkele mannen en een paar meisjes. Mijn cliënt is tussengekomen om de gemoederen te bedaren en ging nadien even naar buiten om te bekomen. Daarna ging hij weer naar binnen en dronk hij zijn Bacardi cola uit. Toen werd alles zwart. We vermoeden dat iemand iets in zijn drankje heeft gedaan. Het was misschien een afrekening.” De politierechter trok dat sterk in twijfel, omdat er geen sporen van drugs werden gevonden. Hij wees de beklaagde er ook op dat hij al eerder werd veroordeeld voor een ongeval waar alcohol in het spel was.

De man uit Wortegem-Petegem verzekerde de politierechter dat hij zijn les nu echt heeft geleerd. “Ik drink geen sterkedrank meer”, zei hij. De rechter legde hem een boete van tweeduizend euro en een rijverbod van twee maanden op. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij slagen voor een geneeskundig en psychologisch onderzoek.