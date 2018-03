Man neemt per ongeluk slaappil en botst 23 maart 2018

03u05 0

D.W.J. uit Oudenaarde vergiste zich vorig jaar van pillendoos en slikte 's ochtends een slaappil in plaats van een bloeddrukpil. Hij belde onmiddellijk zijn baas omdat hij voelde dat werken niet zou lukken. Toen die aandrong om toch te komen werken, kroop D.W.J. alsnog achter het stuur van zijn wagen. Dat bleek al snel een slecht idee, want na enkele kilometers reed hij een geparkeerd voertuig aan, waarna hij doorreed. De rechter was begripvol gezien de bijzondere omstandigheden en het feit dat hij na de aanrijding samen met zijn echtgenote terugkeerde naar de plek van het ongeval. Ze verleende hem uitzonderlijk en eenmalig de opschorting.





(TVR)