Man met Duvel te veel op achter stuur betrapt 25 januari 2018

N. R. (52) uit Oudenaarde kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod opgelegd nadat hij onder invloed van alcohol achter het stuur werd betrapt. De man had 1,49 promille alcohol in het bloed en gaf onmiddellijk toe dat hij twee Duvels had gedronken. "Ik ben in de fout gegaan. Het is gedaan met Duvels drinken", vertelde hij gisteren nog in de rechtbank. (TVR)