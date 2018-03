Man met 2,67 promille zigzagt over straat 08 maart 2018

02u58 0

L. D. K. (55) uit Oudenaarde is in de politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.480 euro en 45 dagen rijverbod nadat hij in beschonken toestand achter het stuur werd betrapt. Het waren getuigen die de politie alarmeerden, nadat ze de man met de wagen over de weg zagen zigzaggen. Toen agenten de man staande hielden, bleek uit de ademtest dat hij maar liefst 2,67 promille alcohol in het bloed had. Bovendien had hij ook zijn rijbewijs niet bij. De rechter besloot het rijbewijs van de roekeloze chauffeur in te trekken.





(TVR)