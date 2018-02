Man met 2,1 promille ramt verlichtingspaal en vlucht 17 februari 2018

Een 47-jarige man uit Oudenaarde is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro en twee maanden rijverbod nadat hij op de Nederzwalmsesteenweg in Zingem een verkeersbord en een verlichtingspaal ramde en vluchtmisdrijf pleegde. Agenten konden de man niet veel later intercepteren in Oudenaarde en onderwierpen hem aan een ademtest. Daaruit bleek dat hij 2,1 promille alcohol in het bloed had, goed voor ruim 10 glazen alcohol. Hij bleek ook duidelijk dronken, aangezien hij niet meer wist hoe het ongeval was gebeurd. "Mijn cliënt was net te weten gekomen dat zijn vrouw een ander heeft. Vandaar heeft hij zich eenmalig laten gaan", probeerde zijn advocaat Pascal Hooreman de feiten wat te verzachten. "Hij is zeker geen gewoontedrinker, zo kan hij rekenen op een blanco strafblad." De politierechter legde de beklaagde naast de geldboete en het rijverbod ook nog medische en psychologische proeven op. (TVR)