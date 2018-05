Man loopt zware verwondingen op bij garagebrand 22 mei 2018

Bij een hevige brand in een garage in de Aalststraat in Oudenaarde is een man zaterdagnamiddag zwaargewond geraakt.





Een man was met een lasapparaat aan het werk aan een auto en heeft vermoedelijk de benzineleiding van de wagen geraakt. Daardoor is de auto in brand gevlogen. De man probeerde het vuur nog te blussen, maar het woedde toen al te hard. Het slachtoffer liep bij zijn bluspogingen brandwonden op aan beide armen. De man is afgevoerd naar het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde. Samen met de auto is de garage helemaal uitgebrand. Omdat de brandweer de garage moest blussen vanuit Wijnendale, de N46 van Oudenaarde naar Zwalm, sloot de politie die weg een tijdje af. (DCRB)