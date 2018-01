Man dood teruggevonden na vlucht uit spoedafdeling ziekenhuis 02u50 0 Frank Eeckhout Het lichaam werd gevonden aan een hoeve waar renovatiewerken bezig zijn. Oudenaarde Langs de Oudenaardestraat in Geraardsbergen werd gisterenmorgen een 39-jarige man uit Oudenaarde dood teruggevonden vlak naast een hoeve. De man liep op nieuwjaarsdag weg uit de spoedafdeling van het ASZ in Geraardsbergen en was sindsdien spoorloos.

Het was de aannemer die bezig is met de renovatie van de hoeve die gisterenmorgen het lichaam van J.V.I. vond. De man verwittigde meteen de hulpdiensten, maar die konden enkel de dood vaststellen. Het slachtoffer werd op nieuwjaarsdag binnengebracht met een zware hoofdwonde in het ziekenhuis in Geraardsbergen. Daar zette hij het op een lopen.





Opsporingsbericht

Via Facebook werd al snel een opsporingsbericht verspreid. Dat werd ruim 700 keer gedeeld. Hoelang de man daar al lag en hoe hij om het leven is gekomen, is vooralsnog niet duidelijk. Omdat het lichaam zo'n tien meter van de straat en in hoog gras lag, hadden voorbijgangers het slachtoffer niet opgemerkt. Parket Oudenaarde stuurde een wetsdokter ter plaatse, maar gaf gisteren nog geen informatie vrij. J.V.I was gescheiden en laat een zoontje na. (FEL)