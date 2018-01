Man die wagen vriendin in prak rijdt, krijgt rijverbod 02u52 0

De 39-jarige A. D. uit Oudenaarde is veroordeeld tot een geldboete van 1.760 euro en een maand rijverbod voor een uit de hand gelopen ruzie aan de Donkvijver in Oudenaarde. De man was er aan het kamperen met zijn vriendin L. D. B., maar het kwam tot een discussie. Daarop vertrok hij met de wagen van de dame. Zij bleef achter zonder nieuws en deed via Facebook een oproep naar getuigen om op die manier haar auto terug te vinden. Niet veel later werd de wagen perte totale teruggevonden in Maarkedal. De man was er met hoge snelheid over de kop gegaan en in een veld beland. De beklaagde, die momenteel in de gevangenis verblijft, kwam er als bij wonder zonder kleerscheuren vanaf. Hij belde niet naar de politie en werd dan ook vervolgd voor vluchtmisdrijf. De politierechter wees ook op het feit dat hij in het verleden al 15 eerdere veroordelingen in de politierechtbank opliep. (TVR)