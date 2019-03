Man die verongelukte nadat hij echtgenote bezocht in ziekenhuis is landschapsschilder Pierre Depoorter (81) Ronny De Coster

08 maart 2019

12u32 5 Oudenaarde De man die woensdagavond om het leven kwam bij een verkeersongeval in Kerzelare, is de 81-jarige landschapsschilder Pierre Depoorter uit Schorisse. Hij was jarenlang lid van het schildersgenootschap de Maarkedalschool. De man verongelukte nadat hij in het ziekenhuis zijn vrouw had bezocht.

Pierre Depoorter besliste om iets te eten in een restaurant in Kerzelare, toen hij terug kwam uit het ziekenhuis. De man parkeerde zijn auto ter hoogte van de manege in Kerzelare. Daar stak hij de N8 over. Kennelijk had hij niet of te laat gemerkt, dat vanuit Oudenaarde een auto kwam aangereden.

De chauffeur kon een aanrijding niet vermijden. Het mug-team van het AZ Oudenaarde heeft nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar de man is ter plaatse overleden.