Man blaast positief na bal van de burgemeester 02u52 0

De politierechter in Oudenaarde legde de 40-jarige W. B. uit Oudenaarde een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod op nadat hij positief blies bij een alcoholcontrole. De man had 1,56 promille alcohol in het bloed, goed voor zo'n 8 glazen alcohol. "Ik was na het bal van de burgemeester nog iets gaan drinken", schetste de man de omstandigheden. "Dat had ik beter niet gedaan." De politierechter vroeg zich hierdoor af of hij op het bal niet genoeg drank had gekregen. De man liet daarop weten dat hij ook daar al enkele glazen had gedronken.





(TVR)