Mama wil dat maaltijd voor één euro voor kansarme kinderen ook in middelbaar kan "We moeten toch eens onderzoeken of dit voor scholen en het OCMW betaalbaar is", reageert OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer (CD&V)

04 september 2018

“Kinderen uit kansarme gezinnen moeten ook in de middelbare school een warm middagmaal kunnen krijgen”, vindt Jasna Neerinckx, mama van twee kinderen. “In de lagere school kunnen kinderen met een OK-pas aan één euro een warme maaltijd eten, maar vanaf de middelbare school geldt dat voordeeltarief niet. En dat is een serieuze meerkost,” bedenkt Jasna. “Maar die steun doortrekken naar het middelbaar is complex en zou budgettair van een heel ander niveau zijn”, vreest Oudenaards OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer (CD&V).

“Ik slikte even, toen ik zag wat ik voor de warme maaltijden in de middelbare school zal moeten betalen”, vertelt Jasna Neerinckx, mama van Ilke (13 jaar) en Jesse (7 jaar).

“Ilke at in de lagere school altijd aan één euro met de OK-pas, maar in de middelbare school moeten we 4 euro betalen voor een gezonde warme maaltijd. Je kan ook kiezen voor een iets minder gezonde maaltijd, met bijvoorbeeld frietjes enzo, dan betaal je al 4,10 euro. En als je een dessertje (0,60 of 0,80 euro extra) wil of soep (0,60 euro extra) moet je nog eens bijbetalen. Op een heel schooljaar kom je zo aan meer dan 500 euro extra. Ik vind dat een serieus bedrag voor een alleenstaande mama”, getuigt Jasna.

Apart koken

“Ik zou kunnen koken ‘s avonds voor Ilke, zodat ze op school ‘s middags boterhammen kan meenemen, maar Jesse mag wel warm eten op school. Dus dat zorgt dan ‘s avonds voor problemen. En ik kan mijn dochter toch niet altijd boterhammen serveren? Ik ben overigens niet alleen met dit probleem, ik hoor het van heel veel mensen die hun kinderen naar de middelbare school sturen en ineens geconfronteerd worden met die serieuze meerkost”, zegt Jasna.

Naar gemeenteraad

De mama lanceert haar idee samen met haar eerste stappen in de politiek, want ze stelt zich kandidaat op de sp.a-lijst in Oudenaarde. Dagmar Beernaert, lijsttrekker van sp.a, zal het voorstel van de mama voorleggen op de volgende gemeenteraad.

“Ik hoop echt dat het gemeentebestuur ons voorstel ondersteunt en samen met de middelbare scholen in Oudenaarde op zoek gaat naar een oplossing, want het zou een wereld van verschil maken voor gezinnen met een OK-pas met kindjes in de middelbare school.”

Onderzoeken of dit betaalbaar is

OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer (CD&V) wil het voorstel laten onderzoeken, maar merkt nu al op, dat het complex is. “Wij betalen nu alleen voor Oudenaardse kinderen in Oudenaardse scholen. In het secundair heb veel leerlingen van buiten onze stad. Wat doen we daar dan mee? Bovendien spreken we dan ook over veel méér kinderen en gaat het ook over een veel groter budget. We moeten toch eens onderzoeken, of dit wel betaalbaar blijft”, reageert Vercamer.

In lagere scholen zijn het de onderwijsinstellingen en het OCMW die het verschil bijpassen tussen de werkelijke kost van de maaltijd en de één euro die de houders van een OK-pas betalen.