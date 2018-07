Maandelijks 'mantelzorgcafé' voor wie hulbehoevende helpt 10 juli 2018

02u29 0 Oudenaarde Het OCMW van Oudenaarde organiseert voortaan elke maand een zogenaamd 'mantelzorgcafé' voor mensen die langdurig zorgen voor iemand die hulpbehoevend is.

"Inwoners die samenwonen met een zorgbehoevende 75-plusser krijgen van het OCMW van Oudenaarde een mantelzorgpremie van maximaal 500 euro per jaar. Daarmee willen we de mantelzorgers met een laag inkomen ondersteunen", zegt OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer. "Maar Oudenaarde telt heel wat mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een hulpbehoevend familielid, kennis of buur. Daarom willen we alle mantelzorgers extra ondersteunen via een nieuw mantelzorgproject. "Mantelzorgers geven vaak aan dat ze behoefte hebben aan informatie en dat ze onvoldoende op de hoogte zijn waar en van wie ze ondersteuning kunnen krijgen als het even moeilijk gaat", zegt Anneleen Demeurisse van het loket Welzijn en Senioren. "Daarom ging ik op de koffie met enkele mantelzorgers en met Hilde Van Mele, seniorenpsychologe in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Spiegel en het Lokaal Dienstencentrum de Vestinge, vertelt Demeurisse. Zij plant regelmatig een specialist uit te nodigen en hoopt nog meer mantelzorgers te bereiken en te informeren.





"We gaan aan de slag met !DROPS, een sociaal innovatiebureau uit Gent. We brengen de noden en vragen van mantelzorgers in kaart en organiseren een mantelzorgcafé. Dat is een maandelijkse bijeenkomst van en voor mantelzorgers in een open, huiselijke sfeer en met een specialist die informatie deelt en ruimte laat voor uitwisseling van tips en ideeën. Binnenkort nodigen we ook de professionele partners en mantelzorgverenigingen van Oudenaarde uit om ook hen te betrekken in ons project", kondigt Anneleen Demeurisse aan. (DCRB)