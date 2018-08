LWU-koersnamiddag 18 augustus 2018

Geert Clepkens is morgen gastheer voor de LWU, wat staat voor Landelijke Wieler Unie, met de organisatie van een koersnamiddag. Eerste wedstrijd bij deze neven-wielerbond start reeds om 12.15 uur met de zevende rit van de LWU Ladies Trophy over 36 kilometer. Daarna komen om 13.30 en 14.45 uur de oudere mannen aan bod en als afsluiter is er de A-reeks voor deelnemers van 18 tot 26 jaar met start om 16.15 uur voor elf ronden van zes kilometer. Alle formaliteiten in het Sint-Maartenshuis, Kouterstraat 2. (MAN)