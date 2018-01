Luc Lammens nieuw raadslid 24 januari 2018

02u55 0 Oudenaarde Een nieuw gezicht verschijnt maandag in de Oudenaadse gemeenteraad. Luc Lammens (CD&V) wordt raadslid ter vervanging van partijgenoot Richard Eeckhaut, die na zijn ontslag als schepen nu ook opstapt als gemeenteraadslid.

Luc Lammens (64) is sinds 2016 voorzitter van CD&V Oudenaarde en is ook heel actief in het verenigingsleven. Lammens is voorzitter van de Landelijke Gilde Eine-Mullem-Heurne en van de ledenkring zuivelcoöperatie Milcobel Zuid-Oost Vlaanderen. Verder is hij lid van de Regionale Adviesraad van Cera. Luc Lammens is gehuwd en heeft vijf kinderen.





Samen met zijn echtgenote Martine Vandeponseele runt hij een landbouwbedrijf in Eine. In de gemeenteraad volgt hij partijgenoot Richard Eeckhaut op. Die diende onlangs zijn ontslag als schepen in en gaf zijn bevoegdheden door aan partijgenoot en raadslid Mathieu De Cock. Maar Eeckhaut verlaat de raad nu helemaal door zijn zitje door te geven aan Luc Lammens. (DCRB)