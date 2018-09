Lijnbus zwaar beschadigd na botsing met bestelwagen Ronny De Coster

05 september 2018

16u18

Bron: Eigen berichtgeving 0

Een bus van De Lijn is woensdagnamiddag betrokken geraakt bij een verkeersongeval in de Stationsstraat in Oudenaarde. De lijnbus reed van het station richting Tacambaroplein, toen hij aan het kruispunt met de Verdurestraat werd aangereden door een bestelwagen. Die kwam achterwaarts de Stationsstraat ingereden. Kennelijk had de chauffeur de autobus niet of te laat opgemerkt.

De bus liep bij de crash zware schade op. Verschillende ruiten gingen aan diggelen. De beide chauffeurs kamen er met de schrik vanaf. In de bus zaten geen reizigers. Een team van de brandweerpost Oudenaarde kwam de brokstukken opruimen. Het verkeer in de Stationsstraat moest een tijd over één rijstrook.