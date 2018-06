Lieven haalt idool Elliott Murphy naar Harmonie 14 juni 2018

02u35 0

Als mijn muziekidool geen plannen heeft voor een concert in België, dan nodig ik hem zelf maar uit dacht Lieven Plasmans uit Oudenaarde. En zo komt het dat volgende zaterdag de Amerikaanse singer-songwriter Ellioth Murphy speelt in zaal Harmonie aan de Markt in Oudenaarde.





"Ik ben al vele jaren fan. De optredens van hem die ik heb bijgewoond, zijn niet meer te tellen", glundert Lieven. Zaterdag geeft hij alle liefhebbers de kans om te genieten van de muziek van Elliott Murphy, die onder andere al met Bruce Springsteen het podium deelde. De eigenzinnige Murphy brengt een band mee bestaande uit gitarist Olivier Durand, drummer Alan Fatras, bassist Gaspard Murphy en een gastmuzikante.





Kaarten kosten 22 euro en zijn te bestellen via het telefoonnummer 0475/490.370 (DCRB)