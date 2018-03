Liefst geen rugzakken tijdens Ronde 28 maart 2018

02u47 0 Oudenaarde In tegenstelling tot vorig jaar is het weer toegestaan om een rugzak mee te brengen naar de Ronde van Vlaanderen nu zondag. Het terreurniveau is gedaald en dus is een verbod niet meer nodig. "Toch vragen we om ze thuis te laten", zegt gouverneur Jan Briers.

"Rugzakken mogen, maar we vragen ze niet mee te brengen omdat het veiligheidscontroles bemoeilijkt", aldus Briers. Het droneverbod binnen 500 meter langs het parcours blijft. Het is ook verboden voor helikopters om op te stijgen en te landen in de buurt van Oudenaarde, Ronse en Kluisbergen.





Tijdens de Ronde zet de organisatie 140 hulpverleners in, er zijn 14 hulpposten en 22 ziekenwagens. Er zijn 2.070 signaalgevers, 30 kilometer nadarhekken, 380 stewards en 105 beveiligingsagenten. De burgemeesters van de gemeenten waar de Ronde passeert, hebben vijftien veiligheidszones afgebakend. Vijf in Oudenaarde, vier in Ronse, drie in Kluisbergen, een in Geraardsbergen, een in Maarkedal en een in Wortegem-Petegem. Op vrijdag beginnen de voorbereidingen voor de Ronde van Vlaanderen Cyclo en worden de Oude Kwaremont en de Paterberg verkeersvrij gehouden. "Het is de grootste volksverhuizing van het jaar. 800.000 toeschouwers verplaatsen zich nu zondag", zegt Briers. Om dat in goeie banen te leiden zijn er maatregelen getroffen. "Koersfans kunnen vlot van het station en de randparkings via gratis pendelbussen naar de feestzones en de aankomst, in Kluisbergen of Ronse. Fietsers kunnen richting Oudenaarde via de fietssnelweg F45. Supporters kunnen van en naar de stations van Oudenaarde en Ronse sporen. (RLA)