Lichtwake en debat voor kinderrechten SCHOOL AFGEWEZEN ALBANEES GEZIN VOERT WOENSDAG ACTIE RONNY DE COSTER

20 februari 2018

02u37 0 Oudenaarde Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) heeft een nieuwe regularisatieaanvraag voor het Albanese gezin Kadrija uit Nederename verworpen. Met de moed der wanhoop en met kinderrechten als argument zetten de school en sympathisanten van het gezin hun strijd verder om alsnog een uitwijzing te voorkomen. Woensdag organiseren ze een lichtwake en een debat met politici en specialisten op het vlak van kinderrechten.

"Nu de krokusvakantie achter de rug is, hernemen we weer de taxidienst om de kinderen elke dag van de doorverwijswoning in Sint-Gillis-Waas naar school te brengen en terug. We kregen intussen wel slecht nieuws: staatssecretaris Theo Francken heeft de nieuwe regularisatieaanvraag afgewezen", vertelt Eddy De Pandelaere, hun voormalige buur in Nederename.





"Ik had die aanvraag ingediend vanuit het oogpunt van de kinderen", verduidelijkt de Antwerpse advocate Kati Verstrepen. "De Dienst Vreemdelingenzaken verwerpt het verzoek, onder meer omdat het gezin al drie keer te horen had gekregen dat het ons land moest verlaten. Was het een domme beslissing van de ouders om toch hier te blijven? Vaststaat, dat die kinderen géén fouten hebben gemaakt. Zij spreken onderling Nederlands en zijn op school en in het verenigingsleven geïntegreerd. Ik ben van oordeel dat hun kinderrechten zijn geschonden. Zij kunnen toch niet naar een land gestuurd worden dat ze helemaal niet kennen en waarvan ze de taal niet spreken", bedenkt Verstrepen.





Ultieme zet

Tegen de weigering van de regularisatieaanvraag heeft de advocate op haar beurt beroep aangetekend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in Brussel. Die ultieme zet schorst evenwel het uitwijzingsbevel niet: Vreemdelingenzaken kan het gezin uit Nederename nu in principe meteen in het vliegtuig richting Albanië zetten. Alleen een snelle uitspraak van de rechter in het voordeel van het gezin kan dat nog beletten. Geeft de rechter de Kadrija's ongelijk, dan is het voor hen definitief einde verhaal.





'We want you to stay'

In de KBO-school van Nederename, waar twee van de drie kinderen van het gezin les volgen, vindt woensdag om 19 uur een lichtwake met kaarsjes plaats. Er is een optreden van het koor Jedidja, de kinderen van verschillende KBO-scholen en de basisschool 'De Zeppelin' uit Geraardsbergen die onder begeleiding van juf Barbara het liedje 'We want you to stay' brengen. Ondertussen zijn er getuigenissen van vrienden en vriendinnetjes uit de klassen van het uitgewezen gezin. Koen Browaeys presenteert.





Aansluitend leidt oud-VRT-journalist Ng Sauw Tjhoi een debat over kinderen zonder papieren. Het panel bestaat uit burgemeester Marnic De Meulemeester (VLD), Federaal parlementslid Stefaan Vercamer (CD&V), gemeenteraadslid Dagmar Beernaert (sp.a), Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) en Kristof Meerschaut (N-VA).





Ine Lanckriet van Zonderwijs, Carolien Pattyn of Saskia Van Nieuwenhove van het kinderrechtenplatform en Michael Bouchez van het kinderrechtencommissariaat schetsen de trauma's die kinderen oplopen bij een gedwongen repatriëring naar een land dat ze niet kennen, en hebben ook aandacht voor de moeilijkheden van de vriendjes die hier achterblijven.