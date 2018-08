Lichaam in beek zet onderzoekers voor raadsel ARBEIDER VINDT STOFFELIJK OVERSCHOT DOODSOORZAAK ONDUIDELIJK RONNY DE COSTER

10 augustus 2018

02u45 0 Oudenaarde Bij het ruimen van een beek tussen de Meldenstraat en de Berchemweg in Melden zijn gisteren rond de middag menselijke resten gevonden. Ze zijn in zo'n verre staat van ontbinding, dat de speurders gisteren noch het geslacht als de leeftijd van het slachtoffer konden bepalen. Ook over de doodsoorzaak tasten de onderzoekers voorlopig in het duister.

Een arbeider die in opdracht van de Watering van Melden bezig was met het ruimen van een beek tussen de Meldenstraat en de Berchemweg in Melden deed gisteren rond de middag de akelige ontdekking. Met zijn machine stootte de man op stoffelijke resten. De arbeider kon niet uitmaken of het ging over een menselijk lichaam, maar verwittigde de politie, omdat hij ook kledij zag. Samen met de lokale politie van de Vlaamse Ardennen kwamen ook een team van de brandweerpost Oudenaarde, het afstappingsteam van de federale politie en het gerechtelijk labo ter plaatse. De brandweer damde een stuk van de beek af om het water er uit te pompen. In de loop van de namiddag werd duidelijk dat de gevonden resten wel degelijk een deel van een menselijk lichaam zijn. De brandweer plaatste een tent om de opgehaalde resten aan het zicht van nieuwsgierigen te onttrekken. Rond de vindplaats werd een perimeter ingesteld. De Meldenstraat bleef de hele namiddag afgesloten voor alle verkeer.





Geen verdwijningen

De vondst van menselijke resten in een beek aan de Meldenstraat in Oudenaarde stelt politie en parket dan ook voor een raadsel. De politie haalde in die loop van de namiddag ook nog Alain Remue van de Cel Vermiste Personen naar Melden, maar ook bij zijn organisatie zijn de afgelopen weken geen verdwijningen gemeld, die kunnen gelinkt worden aan de feiten van gisteren. Zowel het geslacht als de leeftijd van het slachtoffer konden gisteren nog niet worden bepaald. Onderzoek moet ook nog uitwijzen hoe het stoffelijk overschot op die plaats is terechtgekomen: is het slachtoffer aan of in de beek overleden en in welke omstandigheden? En is er sprake van een natuurlijk overlijden, zelfdoding of een crimineel feit? "Het is nog veel te vroeg om over deze zaak al te communiceren, want het onderzoek is nog maar net gestart en is volop aan de gang", klonk het gisteren bij het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.





Mogelijk wordt vandaag meer informatie vrijgegeven.